世界(5347)第二季營收季增4.9%且再創新高，淨利季增0.4%，EPS 0.9元。世界先進董事長方略今日表示，第三季客戶對公司仍維持穩定的需求，以新台幣29.3元兌1美元假設，預計第三季營收在80~84億元之間，比第二季的82.27億元季減約2.8%至季增2.1%，此數字維持在高檔。

世界先進今日召開第二季法人說明會。公布第二季獲利以及第三季展望。世界先進董事長方略表示，客戶的代工需求增加，加上新加坡廠之產出認列全額營收，雖台幣升值，但在較佳的產品組合及成本有效控制，第二季毛利率季增2.2百分點至33.2%；淨利季增0.4%，EPS 0.9元。

世界先進第二季合併營收約為82.27億元，季增4.9%；第二季營業毛利率約為33.2%，比第一季的31%提升2.2個百分點；稅後純益約為14.82億元，每股稅後盈餘約為0.9元。第二季營業利益率約為21.5%。以上的營收、營業毛利率、營業利益率均符合或略優於公司預期。

展望本季，世界先進董事長方略表示，由於大部分客戶的晶圓需求持穩，公司對第三季的營運展望為；合併營收將約介於80億元至84億元之間；營業毛利率預計將介於32%至34%之間；營業利益率預計將約介於20%至22%之間。公司表示，由於新加坡廠的折舊費用較高以及台幣匯率因素，預計今年此兩項因素對毛利率的影響約5個百分點，未來新加坡廠對毛利率廠的影響可望降低。

(時報資訊)