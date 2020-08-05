瑞昱(2379)今(5)日舉辦法人說明會，第二季獲利亮眼，展望第三季，瑞昱持續樂觀，不僅如此，瑞昱副總經理黃依瑋更點出，無線網路、乙太網路、TWS(無線藍芽耳機)、車用等產品力道將延續到明年，對2021年預期審慎樂觀，至於第二季較弱的電視產品，也預計會在第三季出現反轉。

瑞昱副總經理黃依瑋表示，就瑞昱各個品線來說，無線網路產品第二季落在公司預期平均之上，尤其在個人電腦、路由器、寬頻網路、機上盒、交換器等應用出貨強勁，受到疫情關係，所有消費型IoT(物聯網)、WiFi產品也都往上成長，他進一步說到，瑞昱第二季交換器需求非常強勁，尤其在GB交換器、管理型交換器等，有相當出貨量，預期該成長動能可以一直延續到第三季、甚至是明年，主要是因為終端市場會需要更大的連結。

乙太網路方面，黃依瑋表示，瑞昱第二季表現也優於預期，主要原因就是因為在家工作，帶動個人電腦、筆電等周邊，在恐有第二波疫情下，第三季也會持續，2.5G的乙太網路未來也會有更多個人電腦、寬頻等採用，一直到2021年都看好有繼續成長空間。

電視部分，黃依瑋表示，第二季表現為公司平均以下，主要是因為是疫情的影響下，一些屬於非必要性的民生用品都受到影響，但現在看到第三季會出現反轉，尤其是在北美市場，整體來說，2020年全球電視市場會有溫和的下滑，但是瑞昱自己本身，整年出貨量會有年度正向成長，主要就是市佔率增加。

談到無線藍芽耳機(TWS)，黃依瑋表示，第二季表現不如預期，主要是因真無線藍芽耳機進展受到疫情影響，非必要的民生消費品減緩，且TWS在生產部分需要勞力密集，所以同樣受到疫情影響下，對於TWS後市，黃依瑋表示，由於TWS技術門檻高，在技術含量的提升，包括ANC(主動降噪音)以及其他應用慢慢衍生下，預計未來競爭廠家會變少。

WiFi 6產品的進度，黃依瑋表示，目前已經量產，下一代已經在開發，明年會有產品出來，和市場競爭對手步調類似。

至於車用產品上，黃依瑋說，瑞昱車用現在的Design in都已經是2022年、2023年的案子，瑞昱的車用乙太網路量產出貨超過1年，客戶反映極佳，故障率是0，這是一個相當不簡單的成果，也是瑞昱競爭優勢，目前看到主要對手應該是博通。

(時報資訊)