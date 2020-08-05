台新金(2887)旗下台新銀今（5）日下午2點30分將舉行「生活金融生態圈記者會」，董事長吳東亮、總經理尚瑞強、個人金融事業總處執行長周偉萱等多位高層出席，台新銀行生活金融生態圈（Richart Life）是台新金融服務的新創舉，董總高層親自出席記者會，顯見台新對於此事的重視。台新銀今正式宣告成為全臺首家正式邁入「生活金融無界限」的生態圈銀行，並邀集超過20家的重要商戶夥伴共同與會，高度展現對未來跨業合作金融生態圈的重視與期待。

吳東亮表示，台新銀行成立已近30個年頭，一路走來都以成為客戶的「智慧好夥伴」為目標，並致力於提供客戶最優質的金融服務與體驗! 而「創新」則是台新最重要的核心價值，每一次的創新都獲得了市場廣大的迴響，也使台新領先同業成就了許多「第一」。從台新是全臺灣第一家與保險代理人合作銷售保險的銀行，開啟了銀行和保險合作的新商業模式；及推出市場首張以服務女性客群為主的玫瑰卡，讓「認真的女人最美麗」成為臺灣女性最朗朗上口的一句話；同時也創造了全臺第一張會發光的GoGo信用卡，讓客戶在消費之餘再多了一點樂趣；此外，台新也領先業界推出ATM跨行存款、無卡提款、手機號碼就能轉帳與刷臉提款功能。在近期最熱門的Open API議題與API應用上，台新率先參與政府MyData專案，是首波上線銀行中，串接服務數最多的第一名，更獲選為財金公司Open API的先導銀行。這些作為都證明了台新在面對市場競爭下，對創新的重視與實踐。

台新銀行生活金融生態圈記者會，現場超過20多位橫跨百貨、零售、網購、電信、交通等產業的22家重量級合作夥伴到場支持，該行也與各產業商戶夥伴合力推出以滿足客戶生活需求為中心之生活金融平台-Richart Life APP，成為全臺首家打造跨業串連生活場景之銀行。台新銀行總經理尚瑞強表示，Richart Life APP延續臺灣數位銀行第一品牌Richart最懂年輕人的精神，而Richart Life則是最懂全臺灣2,300萬人的生活大小事，不僅即時提供民眾食、衣、住、行優惠，滿足365天的生活需求，也期盼能真正實踐普惠金融的概念。

尚瑞強表示，生活金融生態圈肯定是台新銀行在金融服務創新上的重要里程碑。該行持續以客戶滿意為目標，與商戶夥伴們攜手打造一站式生活服務APP，Richart Life APP不僅是銀行業的創新，也象徵生活金融無界限的時代即將到來。面對新零售時代的來臨，尚瑞強也指出行動支付與點數經濟儼然成為各行各業維繫客戶忠誠度最重要的產品。

尚瑞強說明，台新銀行自2016年起即已超前部署各項創新支付服務，已可協助商戶透過金流收款平台收受最多的境內外錢包。在2017年更領先市場推出Pay+，協助商戶開發行動支付功能，不僅讓商戶因此完成線上線下之門市布局，也讓商戶會員可一機在手輕鬆支付。在點數方面，台新銀也積極將台新Point導入商戶場域，初期台新客戶已可在Richart Life APP上用台新Point及信用卡紅利點數兌換3,000種以上之商戶禮券、點數及商品，未來民眾將可於消費時即時折抵台新與商戶的點數。Richart Life APP將全面整合支付消費與點數兌換場景，成為最懂2300萬人的生活APP。

(時報資訊)