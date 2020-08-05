蘋果連5紅，那斯達克指數再創歷史高點，令台股士氣大振，雙王台積電(2330)、大立光(3008)今氣色紅潤，領軍台股盤初大漲逾百點，最高攻抵12816.39點，惟IC設計老大哥聯發科(2454)震盪翻黑，拖累盤中指數漲勢略顯收歛，多空激戰12800點大關，盤面上由權值股控盤，水泥、電器電纜、塑化、紡織、生技等傳產股攻勢波連波，終場加權指數上漲92.38點為12,802.3點，再度刷新歷史紀錄，成交值放大至2389.92億元。今日外資(不含外資自營商)賣超2.9102億元，投信買超16.8647億元，自營商賣超1.8605億元，三大法人買超12.09億元。

高通5奈米傳棄三星改投台積電(2330)，激勵權王早盤跳空開高，點火聯電(2303)、大立光(3008)等權值大咖隨之起舞，PCB族群欣興(3037)獲外資高喊百元目標價喜攻漲停，激勵華通(2313)、景碩(3189)、南電(8046)跟進強彈。被動元件族群集體走強，國巨(2327)盤中觸抵400關，信昌電(6173)、華新科(2492)、奇力新(2456)、大毅(2478)、蜜望實(8043)、禾伸堂(3026)等群起攻之。陸加碼扶植自家半導體，台系相關廠成最佳幫手，矽智財族群晶心科(6533)點火領軍，帶動力旺(3529)、智原(3035)跟進走揚。

生技股獲買盤力挺加持，推升上市櫃類指同步呈現日K連6紅，「天國一輝」中天(4128)、杏國(4192)、合一(4743)、杏輝(1734)盤中同步亮燈漲停再扮領頭羊，提振投資人信心，帶動順藥(6535)、亞諾法(4133)、合世(1781)同步攻頂，懷特(4108)、友華(4120)、醫揚(6569)等緊隨其後聯袂衝高。水泥股迎中國重建商機斷開悲情向上衝，台泥(1101)、嘉泥(1103)、幸福(1108)、亞泥(1102)、環泥(1104)硬起來。飽受經營權爭議的大同(2371)早盤股價再破底，最低下探價13.95元，創2017年10月以來新低，董座林郭質押持股遭斷頭，點燃自動解任危機，所幸尾盤獲買盤承接拉回平盤。

隨著全球新冠肺炎疫情持續攀升，外資近期操作忽多忽空，讓投資人摸不著頭緒，在昨日認錯回補56億元後，今日轉為小幅賣超2.91億元。5日RSI為70.71，10日RSI為69.94，9日K值為58.93，9日D值為58.38，20日乖離率為3.19。台股今日由雙王台積電(2330)領軍、大立光(3008)擺尾收最高，推助指數步步高，不但站上12800點大關，收盤12802點更改寫歷史新紀錄。分析師表示，只要美股保持牛市，台股可望緩步震盪走高，成交量保持2,000～2,500億元，類股也維持輪漲，尤其中小型股輪漲，市場不至於過度激情或浮躁，台股反彈的空間也相對較大，目前指數維持在12,500～13,000區間來回。

展望後市，除中美貿易戰等政治衝突為潛在利空外，也須提防股價漲多後，若接續公布的財報不比預期更強，恐將出現利多不漲或拉回窘境，尤其接近美國總統大選，部分資金可能選擇提前逢高獲利了結，因此短線上切勿搶高，若出現大幅度修正才是較好的進場機會。台股沿月線盤堅格局不變，短線反彈偏多。預期指數上檔賣壓尚需時間化解，未來觀察能否再次站上高點，短線仍以半導體、5G相關、生技人氣最旺。8月中旬前，7月營收和半年報陸續出爐，目前仍聚焦選股跟資金控管。操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)