鼓勵青少年從事正當休閒活動，佳里扶輪社結合多個單位舉辦「青春洋溢啟動夢想」活動，8月8日在佳里區複合式籃球場舉行；社長黃維明表示，活動內容包括3對3籃球鬥牛賽、社團表演、愛心園遊會等，為幫助弱勢學童，活動將捐款6萬元給北台南家扶，歡迎民眾到場參與共襄盛舉。

佳里扶輪社長黃維明表示，該社團利用暑假期間舉辦3對3鬥牛賽已有10餘年，提供青少年朋友正當休閒娛樂，今年恰逢35周年社慶，此次結合佳里分局、消防局第三大隊佳里分隊、北門高中、北門農工、北台南家扶佳里服務處、信義國小等擴大舉辦，除籃球鬥牛賽外，還有社團表演、愛心園遊會、反毒宣導、有獎徵答等，活動多元。

這次3對3籃球鬥牛賽參加隊伍分大專男生組、高中男生組、女生組、國中男生組、國小組進行，共有120隊報名，另外為協助北台南家扶中心籌募助學金，結合佳里服務處舉辦愛心園遊會，黃維明也允諾將捐款6萬元助學。家扶中心主任莊淑惠表示，目前助學金尚缺185萬元，有待各界熱心捐輸，也感謝佳里扶輪社善舉。

(中時 )