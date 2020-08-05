大湖鄉衛生所5日邀請樂齡中心講師，教導銀髮族自製稻香雙節棍。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所善用廢棄稻稈，教導社區民眾自製彈力雙節棍，可用於伸展、放鬆運動。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所發揮巧思，善用廢棄稻稈結合客家花布製成彈力稻香雙節棍，用於伸展運動、拍打按摩皆適合。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所發揮巧思，善用廢棄稻稈結合客家花布製成彈力稻香雙節棍，用於伸展運動、拍打按摩皆適合。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所社區營造健康委員會主委徐鐵龍（右），初次嘗試自製稻稈雙節棍，直說不會很難。（巫靜婷攝）

大湖鄉衛生所善用廢棄稻稈，教導社區民眾自製彈力雙節棍，可用於伸展、放鬆運動。（巫靜婷攝）

水稻一期作收割，農民整地習慣焚燒稻稈，不僅造成空汙環境問題，也容易釀成火災，苗栗縣大湖鄉衛生所因此發想利用廢棄稻稈，教導長輩們DIY「稻香雙節棍」，成品不但能用於伸展、放鬆運動，還能拍打肩頸等部位按摩，包裝融入客家花布元素，充分展現客家風情。

大湖鄉衛生所執行2020年大湖鄉社區健康營造計畫，5日邀請教育部樂齡中心講師范瑞貞授課，善用廢棄稻稈細長柔韌的特質，教導長輩們以雙手捶、編、紮、搓、揉、纏等技法，將稻稈捆成雙節棍，中間則用橡皮筋串連，具有彈力的稻香雙節棍，方便長輩們隨時在家做運動。

衛生所指出，截至今年3月全縣65歲以上老年人口占16.76％，而高齡化程度大湖排名第4，高齡人口占全鄉21.23％，等同每5人就有1人是65歲以上長者。衛生所主任張予緁觀察，大湖多數民眾務農，而長者除了務農較少其他活動，無法務農者幾乎都待在家，生理機能隨年齡增長逐漸退化。

張予緁表示，衛生所配合中央及縣府政策推動活耀老化活動，鼓勵長者走出家門，多參加社區活動，可延緩老化、衰弱及失能的速度，外面彈力繩價格、品質參差不齊，用久容易脆化，善用廢棄稻稈不僅環保，用於包覆的客家花布套還能拆下重覆清洗，「用自己親手做的道具，也會提升運動的意願」。

社區營造健康委員會主委徐鐵龍參與活動，初次嘗試自製稻稈雙節棍，他表示「不會很難」，但要將凹折的稻稈用繩牢牢捆成一束，的確需花費一些力氣。劉姓婦人則笑說製作過程「很快樂、很喜歡，有老師教很好」。銀髮族們專注聽從講師指導，現場歡笑聲不斷。

(中時 )