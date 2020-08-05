第二季幾乎沒有銷售量，實物給付成壽險公司「隱藏版」保單。據保險局統計，實物給付保單第二季只銷售1,035張、保費362萬元，創實物給付保單的單季最低銷量，保費收入應是壽險各類保單中最低。

其中，給付健檢的實物給付保單已五季銷售都「掛零」，但保險局強調，新光人壽及富邦人壽的給付健檢保單並未「停售」，即仍在架上，保戶有意願投保、仍是買得到的隱藏款保單。

實付給付保單共有三款，一是給付殯葬服務，即連結生前契約，給付禮儀服務或塔位，共有台灣人壽、新光人壽、富邦人壽、宏泰人壽及全球人壽五家公司，推出10張保單，但上半年只賣出90張保單，保費171萬元，其中第二季只賣25張，保費45萬元，也幾乎快成隱藏款保單。

第二類是給付海外醫療專機運送及長照服務者，即國泰人壽一家推出5張商品，今年上半年銷售2.83萬張，同比衰退近65％，保費876萬元，衰退31％，其中第二季只賣了1,010張、保費317萬元，若扣掉長照保單，等於海外醫療專機附加條款第二季只賣了825張，保費51萬元，創新低量。

保險局也解釋，主要是新冠肺炎衝擊，國人無法出國旅行，自然也不會投保海外急難救助的醫療專機條款。

第三類是給付健檢的保單，即富邦人壽與新光人壽各推出一張保單，去年第一季賣出1張、保費2萬元後，連續五季都沒有再賣出半張，2018年亦只賣出8張、保費31萬元，是典型作口碑的保單。

因為直接給付健檢機會，配合的醫療院所有區域性，且一般人健檢可能會自選檢查項目，保單較難自由變動，另外就是儲存健檢機會或鎖定健檢成本，與國人投保習慣較不相同，這二張實驗性極強的保單，最終是叫好不叫座。

(工商 )