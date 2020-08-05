PGO電動機車推振興雙倍加碼送活動 15:372020/08/05 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （瞄準振興券商機，PGO電動機車推雙倍加碼送活動。圖／PGO提供） PGO電動車響應政府振興經濟措施，推出「振興雙倍加碼送」優惠，即日起至9月底前使用振興券購買PGO電動車，滿額最高加碼「3,000元精品兌換券」，再提供「第一年月付499元騎到飽」電池資費優惠、零利率分期等優惠。 PGO指出，消費者不論是新購或汰購，PGO電動車額外再送「兩年五次免費保養」以及「5萬車碰車+5萬駕傷險」安心保險專案，衝刺暑期銷售業績。 (工商 ) #安心 #PGO #加碼送 #電動車 #優惠 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 台積電狂噴沒風險？日媒爆小心陸廠出狠招 - 財經 中芯創辦人張汝京：美國對大陸制約能力沒那麼強 - 財經 網傳員工集資包牌中15億 台新董座吳東亮1句回應 - 財經 冷門科技ETF連2根漲停 他卻從溢價看到絕佳賣點！ - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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