（瞄準振興券商機，PGO電動機車推雙倍加碼送活動。圖／PGO提供）

PGO電動車響應政府振興經濟措施，推出「振興雙倍加碼送」優惠，即日起至9月底前使用振興券購買PGO電動車，滿額最高加碼「3,000元精品兌換券」，再提供「第一年月付499元騎到飽」電池資費優惠、零利率分期等優惠。

PGO指出，消費者不論是新購或汰購，PGO電動車額外再送「兩年五次免費保養」以及「5萬車碰車+5萬駕傷險」安心保險專案，衝刺暑期銷售業績。

(工商 )