上銀科技第二季因半導體設備、5G基礎建設、自動化設備及醫療器材訂單挹注，第二季營收及獲利均優於第一季。今(5)日董事會承認第二季及上半年財報，第二季本期淨利5.09億元，淨利歸屬母公司5.67億元，EPS為1.83元，彌補第一季每股虧損0.42元，上半年EPS回升1.41元。上銀董事長卓文恒表示，上銀目前訂單能見度1～3個月不等。

上銀今日也公布7月合併營收升至20.42億元，優於6月20.11億元，連續第12個月創新高，比去年同期微幅衰退3.51％；上半年合併營收112.85億元，比去年同期衰退14.83％。

上銀第二季合併營收56.29億元，其中線性滑軌第二季營收37.10億元，比第一季22.92億元增加14億多元，滾珠螺桿第二季營收10.55億元雖比第一季7.84億元增加，但增幅不如線性滑軌。營業淨利轉虧為盈而為6.88億元，主要是營收成長，上銀第二季取得上銀瑞士子公司五成股權，認列收益7,400萬元，但得認列匯損0.33億元，第二季匯率與去年同期相比，對獲利影響程度約5％，業外收入0.71億元挹注，稅前淨利7.59億元，稅後淨利5.67億元，EPS為1.83元。

上銀上半年合併營收為92.43億元、稅前淨利5.91億元，上半年本期淨利3.18億元、淨利歸屬母公司4.36億元、EPS為1.41元。

上銀董事長卓文恒主持上銀2020年度第二次法說會致詞表示，上銀第一季是谷底，第二季營運比第一季回升，主因是陸續推出AC迴轉平台及智慧型螺桿等新產品等因素所致。疫情關係，日本工具機廠雖無法來台進行研發討論，但上銀針對工具機廠開發工業4.0的智慧型螺桿，開始出貨工具機廠。

卓文恒指出，目前接單以短單為主，下半年疫情及國際情勢變動，大家很難像過去先庫存備料，陸續接獲5G基礎建設、醫療產業、半導體、自動化設備及MINI LED產業訂單都是短單或急單，訂單能見度1～3個月。工廠稼動率與過去一樣，但營收受匯率因素，歐美及亞洲等市場採用歐元、美元及人民幣計價，折回為新台幣，出現營收減少。

卓文恒指出，目前短急單，大家都在搶單，各產品線很難漲價。日系汽車廠大陸廣州廠自動化設備採用上銀及大銀兩公司產品，上銀集團負責機電整合，也擴散至其他汽車廠。上銀是過去20、30年首度有台灣傳動系統元件廠商可以切入汽車市場。

卓文恒表示，上銀建立核心技術、核心競爭力及專用機，在製程上精進，併購英國MATRIX生產滾珠螺桿的廠商，上銀廠區從研發、設計著手，對其他公司或競爭對手投入線性滑軌或滾珠螺桿，上銀不予置評。上銀最重要是提升核心競爭力及新產品快速布建。

下半年工具機廠開始採用智慧型滾珠螺桿，客戶對上銀對晶圓機器人及多軸機器人需求增加，其中晶圓機器人透過日本設備廠商打入韓國半導體廠商，下半年機器人營業額逐年提升上來。汽車剎車專用的滾珠螺桿，已與德國汽車廠討論未來合作方向，也發展轉向系統EPS，工具機五軸機AC迴轉平台，都是下半年至2021年提升上銀營業額的主力產品。

卓文恒指出，疫情還不明確，保留多一點現金，今年投資設廠的資本支出大約是去年一半。受疫情影響，前往日本神戶設廠往後延，義大利建廠持續進行，義大利擴增產能樂觀看待，台灣依目前情況進行。

卓文恒表示，依據工具機公會上半年出口衰退20％，但線性滑軌應用在半導體、計畫性生產，滾珠螺桿工具機用的比較多，在工具機訂單緩步提升，審慎樂觀看待下半年台灣工具機產業景氣。汽車產業景氣緩步回升，但回應到訂單，還看不到大型需求。工具機業有四成設備應用在汽車產業，另一主力是在航太產業。

大型線軌用在工具機等產業，小型線性滑軌應用在醫療、自動化設備及半導體等產業需求不錯，訂單能見度大約2個月，汽車用的滾珠螺桿需要驗證，量比較大，可能要2022年才會較大量出現。

上銀配合歐洲客戶放暑假，規劃10日起進行2天小暑假。卓文恒表示，今年上銀生產線現場因應現有訂單，取消小暑假不放假。今年歐洲市場負成長15％～20％，尚未恢復到去年水準，8月歐洲又放暑假，8月出貨會是較大挑戰。東南亞市場因台商從大陸外移而有機會，目前年成長34％以上；大陸訂單以5G基礎建設等產業為主，上銀主要供應滾珠螺桿及線性滑軌，亞洲及大陸市場對自動化設備需求增溫。台灣半導體廠到美國投資設廠，線性滑軌及滾珠螺桿的新應用及新產業，都是上銀在美國比較有機會的市場。

卓文恒指稱，上銀上半年毛利受匯率影響，比往年低，新產品量雖有提升但還不賺錢，未來這段時間，會把新產品製程、材料等新應用，像是機器人採用上銀開發的減速機及上銀設計，毛利率未來有機會改善而邁向30％以上。

法人關切秋冬新冠肺炎疫情再起，上銀因應疫情對策，卓文恒強調，上銀分散製造，在德國設廠、大陸蘇州二期新廠即將完工，今年也併購瑞士子公司，也派德國副總經理擔任瑞士子公司總經理，持續分散製造，避免受疫情影響。

法人關切上銀轉投資英國Matrix及上銀光電兩公司現況，陸聯精密去年股東會更名為邁翠斯，上銀當初為了發展機器人，需要斜波減速機刀具，上銀想要關鍵零組件自製，才決定併購陸?精密，但接陸聯5年多，發現陸聯的機械設計能力不足，萌生很多售後服務問題，原本應可獲利卻虧損。今年2月11日他兼任邁翠斯總經理進行整頓，汽車逐漸電動化，齒輪需求降低，但齒輪必須精密化，減少噪音，陸聯正在進行齒輪精密化，並開發新產品，下半年營運會比上半年好，今年還是會虧損，目標是2021年損益兩平。

卓永財表示，上銀計畫在義大利建廠，用電25％需要新能源，這項規定，歐洲成為上銀光電主力市場，上銀光電不做台灣市場，但準備向新竹銅鑼工業園區設廠。

卓永財指出，第三季展望會比第二季好，歐洲8月放暑假會影響出貨額，不見得比7月好，人類找到與疫情和平共處的方法，即使秋冬疫情再起，受影響程度也不會上半年嚴重，下半年會比上半年好，2021年會比2020年好。

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