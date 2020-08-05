不只是家人，還是柔道場上互相成長的好夥伴，「柔道男神」楊勇緯挑戰奧運的路上，因為有親哥哥楊俊霆陪伴成長而更有信心。

模擬2020東京奧運對抗賽今天柔道項目登場，目前男子60公斤級世界排名第9的楊勇緯，連過三關收下金牌，決賽更是和哥哥楊俊霆進入黃金得分至延長賽才勝出，讓他獲得不少收穫。

2020東京奧運柔道參賽資格，原本是根據世界柔道聯會（IJF）從2018年5月25日到2020年5月24日期間，選手參加比賽累積的積分，各量級奧運積分排名前18名者可獲得東奧參賽資格，在國際賽事因為新冠肺炎大流行停賽前，楊勇緯排名第9，在獲得資格的安全名單內。

沒有國際賽可比的期間，楊勇緯透過從小跟他一起練柔道的哥哥楊俊霆，協助他嘗試一些新技術，「我們一起研究可以在比賽中加入什麼元素，未來在國際賽競爭，攻勢才不會過於單調，例如過肩摔以往我角度比較低，現在會嘗試高一點的角度，盡量讓身體去記憶感覺。」

楊俊霆表示，看得出來弟弟的進步，「節奏上勇緯比較不會亂了步調，如今奧運延期，也會持續幫助勇緯加強，為東京奧運做好準備。」

(中時 )