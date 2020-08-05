北市府臉書「我是台北人」5月7日發表i-Voting網路投票「你的決定 改變你的生活」形象影片，卻遭指控抄襲其他影片，市府也認定「有嫌疑」，5月14日下架影片，北市研考會今改口稱影片並非抄襲，但為避免爭議，已要求廠商重新剪輯部分畫面後上架，讓議員吳沛憶忍不住酸「自相矛盾」。

研考會今發布新聞稿指出，著作權所保護者為著作本身，不包含概念或操作方法，該形象影片依著作權法來看，如光點移動、運鏡方式皆屬廣告常見手法，呈現場景由受託廠商於北市取景獨立創作，影片中幾處因光點運鏡帶出街景易造成相似觀感，「為免再引發爭議混淆，已請廠商重新剪輯部分畫面，將持續運用推廣。」

研考會主委賴彥霖表示，檢舉人第一時間將形象影片中自認有涉抄襲的片段節錄在一起比對，乍看確實有抄襲味道，但有無侵權須交由專業判斷，因此當時先下架影片，事後並邀集影片製作廠商、檢舉人、法務局三方協商。

經過協商後，廠商已說明影片為獨立繪製、編排、剪接而成，未截取其他影片任何畫面或片段，不構成著作權法所謂「重製」或「改作」行為，檢舉人也同意該影片沒有抄襲，

賴彥霖表示，雖然當事人已認同影片沒有抄襲，但既然大家認為有抄襲味道，才決定將影片微調，已要求廠商重新剪輯部分畫面後將影片重新上架。

吳沛憶表示，研考會說法是自相矛盾，倘若影片沒有抄襲爭議，影片又何須剪輯？這樣敷衍的態度，不尊重智慧財產權，市府單位帶頭做了最壞示範。

(中時 )