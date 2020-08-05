防曬黑就要靠月光票，兩人同行擇一入園只要449元，還能提早1小時入園。（王文吉攝）

麗寶樂園月光票開賣，除了玩樂園還能欣賞夜間秀、璀璨煙火、火舞表演。（王文吉攝）

麗寶樂園暑假天天延長營業至晚間8點，8月底前，雙園擇一「兩人同行月光票」只要449元，遊客除了提早1小時入園玩設施，還有夜間秀、火舞、高空煙火可以欣賞，為打造安全的旅遊環境，馬拉灣於各設施安排合格救生員，還有嚴格水質衛生管控，雙重把關讓遊客戲水安心又放心。

麗寶樂園宣布「兩人同行月光票449元」即日起於官網開賣至8月底，水陸雙園擇一使用，還能提早1小時入園，整整4小時的體驗，遊客可以在馬拉灣玩到抖抖橋、電音泡泡趴、馬拉灣20周年限定火舞秀，最後再去大海嘯體驗最後一道浪花。

探索世界夜幕低垂後搭配燈光，形成了與白天截然不同的浪漫星光樂園，被網友票選為全台樂園夜景第1名，還有斥資重金打造的全新夜間秀「五心海盜王的誕生」，結合多國舞蹈特色、火舞、高空特技，最後璀燦高空煙火，保證值回票價。

麗寶樂園渡假區表示，麗寶樂園是全台唯一暑假天天延長營業到晚間8點的遊樂園，且越夜越好玩，今年還有麗寶Outlet二期加入夜景行列，斥資3千萬元打造科莫湖水舞燈光秀，搭配世界名曲，視聽覺令人驚艷，最後再搭乘摩天輪欣賞大台中夜景，浪漫指數升到最高點。

不少遊客避高溫也會選擇去海邊或野溪戲水，麗寶樂園渡假區提醒遊客，戲水請至有合格救生員的水域，馬拉灣的救生員均接受過專業訓練並通過檢定，且規定每日開園前都需進行體能訓練，每項設施依照水域面積分配救生員人數，例如面積較大的大海嘯、漂漂河皆有同時多達4位的救生員，以守護遊客戲水安全。

麗寶樂園渡假區斥資近億元，打造與迪士尼、環球影城同規格的水資源過濾循環系統，以電腦全自動監測水質、添加氯液，控制水中含氯量與酸鹼值，搭配維修人員每日人工檢測、救生員各設施每2小時檢測1次，確認水質合乎衛生局規定標準。

(中時 )