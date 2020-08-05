新冠肺炎肆虐下，大陸又爆出新病毒疫情，根據外電報導，大陸今年以來已有超過60人染病，7人死亡。而經由蜱叮咬傳染的「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」，去年11月台灣也發現首例，當時便懷疑可能是候鳥帶蜱跨越國境而來，並在今年4月列入法定傳染病。

疾管署副署長莊人祥表示，目前國內只有去年11月的1例，這個疾病雖然是藉由蜱蟲叮咬，主要是在野外，大陸感染的都是務農的人，年紀也比較高，比較常發生在醫院或家人，體液接觸傳染，不是呼吸道傳播。台大副校長張上淳也表示，該病媒介叮咬後才會感染，並非人傳人的狀況。

疾管署表示「發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）」2009年開始在大陸流行，台灣則在2019年出現首名確診案例。近期是蜱蟲活躍季節，民眾一旦染疫，致死率最高可達17%。疾管署15日起將SFTS列為第四類法定傳染病，醫師若發現疑似個案，須在24小時內通報，以利後續採檢、隔離治療。

莊人祥表示，SFTS致死率最高可達17%，一般則約5到15%，疫情多在5至10月，主要發生於山區及丘陵地區，主要病媒則是透過分布在溫帶地區為主的「長角血蜱」叮咬，值得注意的是，台灣過去並沒有發現長角血蜱的紀錄，但國內仍有次要病媒，如微小扇頭蜱分布。

(中時新聞網)