台南水雉數量夏季調查上月22日至28日展開，統計結果出爐，水雉數量達1141隻，比去年夏季增加了117隻。（劉秀芬攝）

台南官田水雉生態教育園區上月22日至28日展開水雉數量夏季調查，統計結果出爐，發現水雉族群數量穩定成長，數量達1141隻，比去年夏季調查增加了117隻，主要分布區還是在官田，占72％，其次為下營區和麻豆區，而在鹽水、學甲、山上、歸仁也都有水雉繁殖的記錄。

水雉是主要生活在淡水溼地的鳥類，利用浮葉性植物築巢和孵蛋，因此有大規模菱角種植區域的台南，是水雉在台灣主要分布的區域。

為了瞭解水雉在繁殖季的族群數量變化和棲地利用的情形，水雉生態教育園區在水雉的繁殖季夏季及非繁殖季冬季各進行1次台南地區的水雉調查。因為7月底水雉的領域大致底定，活動範圍較固定，所以會在這段時間進行水雉的調查。

參與這次調查的成員有水雉園區實習生和志工們，以及嘉大、成大、南大的生態相關科系或社團，許多調查員長期地協助水雉的調查，因為調查員們的各區環境狀況回饋，可以更清楚的知道每年各區水雉的概況和環境的變化。

今年幾位調查員都說，明顯感受到水雉變多了，推測跟去年冬季水雉數量大幅增加有關，但也有調查員反應，因為土地使用的改變，該區原先有的菱角田慢慢的消失了。

今年的夏季調查共調查到1141隻水雉成鳥，官田區占72％，其次為下營區和麻豆區，分別占成鳥總數的12％和8％；多數區域數量皆為上升，其中官田、麻豆、下營增加的隻數最多，柳營的數量也比往年多了1倍，六甲、新營則是略微下降。

全台的水雉分布情形，則有賴全台鳥友的回報，去年在嘉義、高雄、屏東、宜蘭和花蓮都有水雉的記錄。全台水雉調查固定在每年7／15～8／15進行，只要在這段時間內，在台南以外的地方看到水雉，就可以以上水雉園區官網填寫表單(官網調查連結https://jacanatw.org/?page_id=242)，或在ebird上傳資料進行回報。

(中時 )