參加「六龜心開任務~志工生活探索營」體驗營的夥伴來自全台各地，甚至有遠從美國回台探親的姊妹花參加。（林瑞益攝）

高雄市農業局「區域整合根留農村計畫」，結合樹德科大NPO研究發展中心，以及志工團隊到六龜舉行生活探索營，希望藉此開發六龜區，吸引旅客進入社區，促進地方繁榮與社區建設。

這場「六龜心開任務~志工生活探索營」系列參訪體驗旅遊，活動時間自4日起至7日止，新開部落發展協會理事長湯嘉富，帶領多名在地青年志工與年長者共同參與，希望藉由經驗交流，激盪社區更多元的發展方向，吸引客群進入社區。

志工探索營中，由欣園製茶第3代茶農徐盛暘，教導一群青年志工認識茶種與栽種技術。熱情的志工、年輕的茶農，互動之間笑聲四起，茶園枯燥辛苦的農事，瞬間變得活潑有趣。

「心開任務」的夥伴來自全台各地，參與者從國中生到上班族都有，也有自美國返台探親的喬萬芯與喬萬芷姊妹倆，因母親出生高雄，於是利用暑假時間南下與外婆相聚，得知志工生活探索營訊息時，立刻報名參加，希望為在台灣短暫的駐足留下美好的回憶。

妹妹喬萬芷是第一次參加志願服務，在這次的農事體驗中，體會種茶的辛苦，她與夥伴在茶園種下金萱茶苗，期待未來有機會親手採收。

姊姊喬萬芯是高中生，在校即有參與志工服務經驗，她說，以前這次來到高雄的部落、進入山林鄉間，與社區居民互動，是很不一樣的體驗，也對母親出生地有更深入的認識與情感。二人也都笑說，當農村志工比想像中累多了。

(中時 )