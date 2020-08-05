美國白宮發言人Kayleigh McEnany於美東時間4日在記者會中表示，美國將在未來幾天對中國短影音平台抖音海外版TikTok，以及其他中國應用採取行動。不過，Kayleigh McEnany並未透露其他細節。
路透報導，白宮表示，美國鼓勵中國履行第一階段貿易協議，但美國總統川普現在的焦點是在TikTok。
另外，白宮官員於美東時間4日表示，無法透露美國政府將如何從TikTok出售美國業務的交易中獲得資金。此前一天，川普表示，美國政府應該從這樣的交易中獲得「很大一部份」資金。
白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於美東時間4日在福斯商業頻道表示，這件事沒有具體的計畫。庫德洛指出，「可能是總統在想，因為財政部必須在這方面做很多工作，所以這裡有很多選項。我不確定這是一個能最終實現的具體想法。關於費用或諸如此類的因素，所有這些都還有待觀察」。
有分析指，美國政府通常無權從民間企業併購交易中分一杯羹。不過，川普於美東時間3日表示，「我的確說過，如果你買它，無論什麼價格都將歸其所有人，因為我猜基本上就是中國。我說很大一部份價格必須進美國財政部的荷包，因為我們使這筆交易發生」。
(工商 )
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