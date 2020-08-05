趙文卓、毛林林、釋小龍、寇家瑞等主演武打動作大戲《大俠霍元甲》，談起三度演「霍元甲」角色，趙文卓說：「這個霍元甲性格比較豐滿，更平民化，雖然是大俠，但也跟普通老百姓一樣，有家庭的事、被指派親事，與愛人之間的互動等。」趙文卓自曝平時每天健身，最近也喜歡打網球，雖拍戲很累但仍堅持，「如果是7點開工，我就5點起床先跑一個小時，然後再去開工」。

趙文卓戲中是大家的師父，戲外身為爸爸的他，透露平時多屬慈父，偶爾會嚴厲一下「有次他們上羽球課，我覺得態度不好，就在路上K了他們一路，不管打得好不好，訓練態度要端正」。父親節將至，兒子知道父親的戲要上，特別在自己生日時頭上剃「大俠」兩字，為父親宣傳，讓爸爸很是感動。

劇中趙文卓思想反古，討厭家族指派他娶毛林林，娶親當天為救被朝廷抓的兄弟逃家，沒想到家族世仇在朝廷當官趁勢鬧大追究，將他爸爸和哥哥都殺害。毛林林未因趙文卓家落魄離開，反倒遭潑冷水趕走，毛傷心跳河表達決心：「我生是你霍家媳婦，死是你霍家的鬼。」趙文卓救起毛林林，發現這位大家閨秀沒纏足，是個大腳女孩，也感受到這姑娘是真的喜歡。

私下毛林林為此場跳水戲濕身，起身後調皮問：「我妝還在嘛」，見自己妝容花了笑喊：「電視劇演得怎麼跟我不太一樣。」過去毛林林皆飾演反派角色，像是《蘭陵王》的惡女鄭兒，此回飾演霍家王氏，是第一次演個有溫度、情商在線的正派角色，不像過去有很強的技能、特定動作，只能靠著眼神，表演難度很高。

這回和趙文卓合作，毛林林笑說「和想像中不一樣，以為他很嚴肅，後來發現他很有梗，我很捧場，有笑話就會哈哈大笑，卓哥就會再更進一層，反差萌很可愛」。《大俠霍元甲》每晚19點30分愛奇藝台灣站獨家播出。

趙文卓兒子在頭上剃大俠二字為爸爸應援。（圖取自趙文卓微博）

趙文卓兒子在頭上剃大俠二字為爸爸應援。（圖取自趙文卓微博）

趙文卓時隔多年再演霍元甲。（愛奇藝台灣站提供）

毛林林首次演正派角色喊難度高。（愛奇藝台灣站提供）

毛林林落水笑回和電視劇演得不一樣。（愛奇藝台灣站提供）

趙文卓下河相救。（愛奇藝台灣站提供）

(中時 )