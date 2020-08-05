關詩敏睽違4年加盟亞神唱片，今（5日）舉辦《MASTERPIECE》發片記者會，好友孫盛希去年奪下金曲獎最佳專輯獎，今送上紅色比基尼、還帶金曲新人王Øzi站台，希望分送好運氣祝關詩敏明年奪金。關詩敏一直很欣賞Øzi的音樂，曾透過IG私訊他「金曲獎看你的」，主持人黃子佼幽默接話「他媽媽葉璦菱不好搞」，Øzi則送上珍珠奶茶，祝孫盛希「明年金曲看妳了」，她非常開心Øzi把這句話還給她，而孫盛希成功搭成「喜鵲橋」，希望他們踏出合作的第一步。

關詩敏單身3年多，據悉她之前有位交往一年半的演員男友，兩人身處異地，遠距離之戀再加上深入了解之後，發現兩人目標理想有差距，也都還在闖事業的階段，而協議和平分手，被問到昔日戀情，關詩敏表示，很久已前的事了，不想再打擾對方，僅透露現在仍會看對方的作品，有看到他這幾年的努力進步很多。而她原本規劃27歲結婚，現在覺得「今年都25了，算了，現在就是先工作希望有代表，其他順其自然。」

睽違4年未發片期間，關詩敏在家裡寫歌、做家事、自己買菜煮三餐，一個月生活費僅5.6000元，她也看中醫、看營養師調整身體，成功瘦身7公斤，她今亮麗出席記者會，不過她卻不敢穿孫盛希送的比基尼，直呼「我太保守了！身材方面慢慢來，可以再加強一下曲線的部份」，她害羞表示因為瘦滿多，身材也消風了，罩杯從Ｃ罩杯掉到B，臀圍少也4公分。

關詩敏今發片記者會，孫盛希送上紅色比基尼當作賀禮。（盧禕祺攝）

關詩敏今以一襲黑色禮服，亮麗出席發片記者會。（盧禕祺攝）

關詩敏（左起）今發片記者會，OZi和孫盛希站台。（盧禕祺攝）

關詩敏今以一襲黑色禮服，亮麗出席發片記者會。（盧禕祺攝）

關詩敏今發片記者會，OZi和孫盛希站台。（盧禕祺攝）

(中時 )