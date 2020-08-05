因新冠肺炎疫情重創購車需求，本田汽車上季由盈轉虧，並預期全年營業利益將暴跌近七成，獲利將創下10年新低。

本田汽車第一財季（截至6月30日）營收年減46.9%，為2.12兆日圓。

受公司全球汽車銷量暴跌40%影響，第一財季營業虧損達1136.9億日圓，不如前一年同期的獲利2524.7億日圓與市場預期的虧損850億日圓。這是本田連續第二季本業虧損，並創下2009年1～3月季度以來最嚴重的虧損。

第一財季淨損為808.7億日圓，前一年同期為獲利1723億日圓。

該公司預期全年（截至2021年3月31日）營收下滑14.3%，為12.8兆日圓。營業利益估減68.4%，為2000億日圓，不如市場預期的獲利2600億日圓，並將創下2010財年來新低。全年淨利估將衰退63.8%，為1650億日圓。

本田預期本財年集團全球零售銷量為450萬輛，較上年度的479萬輛減少6%。全年度北美銷量預估為154萬輛，不如上年度的183萬輛。日本銷量預估為61萬輛，不及上年度的67.2萬輛。亞洲全年銷量預估為212萬輛，亦少於上年度的195萬輛。

(時報資訊)