永豐金(2890)今(5)日召開第二季法人說明會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於子公司銀行與證券財富管理業務的亮麗表現，永豐金控第二季稅後盈餘33.1億元，較上季大幅成長40.6%，獲利明顯較第一季回升，其中上半年手續費淨收益71.7億元，不僅較去年同期大幅成長28.3%，並創下歷年同期的新高，擺脫新冠肺炎陰霾。

永豐金控上半年淨收益185.7億元、稅後盈餘56.7億元，每股稅後盈餘0.5元，股東權益報酬率(ROE)7.73%，每股淨值12.98元。

永豐銀行上半年淨收益138.3億元、稅後盈餘48.1億元。受惠於財富管理手收動能強勁，上半年手續費淨收益達39.7億元，較去年同期成長14.7%。永豐銀行總經理莊銘福表示，「大戶DAWHO」數位帳戶延續2020年第一季成長態勢，開戶動能持續，截至上半年為止，累計開戶數已經突破47萬戶，數位帳戶開辦至今，雖僅一年但成效豐碩。

永豐金證券上半年淨收益42.4億元，較去年同期成長13.6%；稅後盈餘9.4億元，較去年同期成長16.7%。永豐金證券積極發展複委託業務，零售市佔率達19%，穩居第一名。總經理江偉源表示，上半年泛財富管理手續費淨收益達11.6億元，較去年同期成長大幅成長67.6%，未來將持續拓展多元且穩定性收入來源，「豐存股-台股」數位智能平台甫推出半年，截至6月份扣款筆數已突破1.5萬筆，單月扣款金額達9000萬元，7月起再開辦美股存股定期投資。

積極進行數位轉型為永豐金控今年五大策略主軸之一，目前大戶、豐存股等數位科技產品，都已經出現成效。朱士廷表示，未來將持續以AI與數據為核心技術，並以客戶為導向，數位科技投資將聚焦在Platform(平台)、Biometric(生物辨識)、Open(開放銀行)、AI/Data(人工智慧與數據)、Product(產品) 五個方向，強化產品、客戶服務與黏著度等效益，並帶來與同業差異化成果，進而產生獲利效益。

(時報資訊)