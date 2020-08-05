世界(5347)公布今年資本支出在35億元左右。公司昨日董事會通過，新加坡廠19億元的資本支出，其中，今年動支12億元，明年7億元，新加坡廠之月產能將由目前的3萬片，明年上半年達成月產能增至4萬片。整體產能方面，今年全年產能不變，預計年增15%至287.5萬片八吋晶圓。

世界先進2020年全年資本支出約35億元，包括新加坡新廠今年投入的12億元。公司目前訂單能見度維持二個月，到第三季季底止。

世界先進去年併購新加坡新廠，挹注今年營收增長，今年新加坡廠占整體營收占比約10%；今年新加坡廠月產能3萬片，明年增加1萬片至4萬片，年產能預計將由36萬片增至48萬片，產能增加33.3%。公司表示，新加坡廠的產能預計明年上半年前到位，即屆時該廠之產能可較目前增逾3成，也將提供公司明年業績持續增長之動能。

世界先進董事長方略表示，新冠肺炎全球疫情預期今年底前控制，明年全球GDP預計成長5.8%，明年對八吋晶圓廠的需求可望增強，公司包括大小面板驅動IC、電源管理IC等需求均可望成長，公司也透過產能成長支撐客戶需求的成長。

不過，世界先進董事長方略強調，明年對八吋晶圓的強勁的需求是有假設性的，預計明年全球GDP大幅成長，明年八吋廠供不應求將持續，目前則仍靜待春燕到來。

此外，公司擬跨入晶圓薄化業務，主要是配合營運策略之考量。

世界先進今日召開第二季法人說明會，公布第二季獲利以及第三季展望。第二季營收82.27億元再創新高，淨利季增0.4%，EPS 0.9元。世界先進董事長方略今日表示，第三季客戶對公司維持穩定的需求，以新台幣29.3元兌1美元假設，預計第三季營收在80~84億元之間，比第二季的82.27億元季減約2.8%至季增2.1%，此數字維持在高檔。

(時報資訊)