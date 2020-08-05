台北地檢署偵辦立委集體收賄案，台北地院裁准收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，僅時代力量前主席徐永明獲80萬元交保，創下國會全面改選後現任立委遭羈押的首例。然而，北檢這次大陣仗出動多位精銳檢察官應戰，不過，涉嫌行賄的太流建設前董事長李恆隆和多名立委為求脫身，找來的律師也都是實力堅強。

這起重大貪汙案，檢方蒐證逾4年，因多名涉案人具有立委身分，檢調為避開立法院會期的「保護傘」，利用立法院休會期間展開霹靂行動，並在搜索前知會立法院長，破天荒動員7位主任檢察官、27位檢察官執行搜索、訊問，法院則在歷經53小時馬拉松召開羈押庭後，向被告諭知裁定結果。

然而，李恆隆的委任律師杜英達，台大法律系畢業，曾為經濟犯罪、肅貪專股檢察官，偵辦過楊瑞仁國票案、華僑銀行超貸案等多件社會矚目案件，而他轉任律師後，仍相當知名，曾為調查局前局長葉盛茂辯護。

至於，法院裁定蘇震清及辦公室主任余學洋羈押禁見，余學洋請來的律師則是黃炫中，他曾任台中地方法院法官13年、高等法院法官3年，司法實務經驗豐富，專精刑事金融犯罪、土地糾紛等案件。而蘇震清則是請來曾任金門、連江、台北、士林地檢署檢察官的張世和律師，他專長貪汙治罪條例案件、組織犯罪條例、商業會計等案件。

立委趙正宇辯護律師則是曾任檢察官的范振中，至於，時代力量前主席徐永明委任律師則是陳恆寬，過去曾任新北地方法院的發言人和高等法院庭長。

另外，陳超明則是找來委任律師陳守煌，而陳守煌還曾任最高法院檢察署檢察官、法務部政務次長、高等法院高雄、花蓮分院檢察署檢察長等職務。

此次面對「華麗陣容」的律師團，台北地檢署也派出12名精銳檢察官應戰，雙方在羈押庭內激辯連連。

(中時新聞網)