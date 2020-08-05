仁德區萬代橋改建工程完成發包，今天動土開工。(曹婷婷攝)

萬代橋為三爺溪的瓶頸段，施工難度高。(曹婷婷攝)

「等這天等好久！」台南市仁德區、永康區遇大雨就淹，仁德區三爺溪萬代橋瓶頸段是治水關鍵，但改建難度高，6度發包，5日終於動工，預計後年完工，未來將有效改善永康、仁德淹水；由於萬代橋位於仁德交流道的182線，為銜接東區、仁德要道，為避免施工造成交通黑暗期，將採「半半施工」因應。

三爺溪萬代橋瓶頸段造成仁德及鄰近永康大灣、崑山一帶遇雨就淹水，在地人飽嘗水患之苦，去年813一場豪大雨，當地水淹及大腿，災情慘重，地方爭取改建10多年，礙於工程一波三折，延宕多年且5度發包都流標，直到今年初終於完成發包，讓三爺溪整治往前邁一大步。

工務局長蘇金安表示，萬代橋改建難度高，因位於高速公路下方，很多機具受限高度無法使用，加上當地是交通壅塞熱點，廠商投標意願低，萬代橋改建案須斥資2.9億元，中央補助2.8億元，苦於之前一直流標，市長黃偉哲為爭取時效，哲動用第二預備金約5800萬元，完成發包。

開工後，為維持182線道路原有車流通行，也避免施工造成當地交通陷入黑暗期，將採「半半施工」，即先施作南側橋梁，完成後再施作北側橋梁，同時維持目前4個車道通行無虞，同時於萬代橋南側架設寬度15公尺臨時鋼便橋，維持南側車流通行。

蘇金安說，萬代橋改建後，長度由22公尺增長為42.3公尺，河道深度也增加1.5公尺，增加排水斷面，且不設置橋墩以減少河道阻礙，並提升防洪標準為10年洪峰流量，有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，將可降低水位0.5公尺。

(中時 )