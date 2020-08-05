民進黨今中常會，發言人顏若芳於會後轉述黨主席蔡英文致詞一開口提到公司法就感謝黨團總召柯建銘的努力，守住防線；總統表示，建立清譽很難，毀掉信任很容易；前天，她在總統府裡講的那些話，不只是為了提醒，也是最嚴厲的警告。如果沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰。

總統強調，「我們是執政黨，現階段的台灣前途需要我們來拚」。民進黨如果守不住清廉的防線，台灣本土意識跟主權就會被牽累，過去的努力就會功虧一簣。

總統今在中常會致詞指出，剛才柯總召，就先前「公司法」的修法過程做了完整報告，這次因為柯總召的努力，帶領黨團和行政部門通力合作，擋住壓力，守住防線。

總統說，這證明行政和立法部門，對於法案的把關，確實有一套嚴謹的機制，可以確保國家重大法令，不會被有心人士扭曲。

她說，未來她也非常期待大家務必通力合作，持續確保任何法案的推動，不會讓特定利害關係有上下其手的空間，這是作為執政黨不能迴避的責任。

她指出，只是經歷這幾天的偵辦，有黨內同志涉案。這已經嚴重影響黨的聲譽，也違反了廉政規章，因此，昨天廉政會對涉案同志做出了停權的決議。

她說，在這裡要請大家回想一下，上一次執政的時候，因為有些同志被捲入弊案，於是被貼上了「貪腐」印象，這個印象一直困擾著民進黨。雖然最後的結果，證明很多同志是清白的或是被冤枉的，「但要甩去標籤，我們用了整整八年的時間」。

她指出，建立清譽很難，毀掉信任很容易。在座許多同志，都親身經歷過這段痛苦的歷程。要提醒大家，民進黨不能重蹈覆轍，要從教訓中成長。

她說，民進黨是經歷過選舉考驗，得到人民信任的執政黨，正在改革，也有不錯的成績，但民主時代，不是有做出成績，就可以了，「人民對我們的要求，是改革跟清廉缺一不可」。

她說，「我們是執政黨，有責任創造一個清廉的政治環境。而我們更應該從自己做起，用更高的標準要求自己。很多人批評我們的廉政機制只是道德勸說，這點我已經要求也拜託廉政會研議，建立一個比法律更高的廉政規章」。「我也希望我們大家可以好好的想一想，還可以做哪些事，在哪些地方可以做更好」。

她強調，前天，她在總統府裡講話，講的那些話，不只是為了提醒，也是最嚴厲的警告。「如果我們沒有自覺，2024政權的延續，將是一個艱難的挑戰」。

她說，昨天，她參加了黨內的「國務青旗艦營」，看到很多年輕的學員。他們為什麼要來參加民進黨的營隊？我相信他們是相信，民進黨是一個「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨。

她表示，相信各位從政黨員，包括她在內，當初加入民進黨，也都是因為抱著這樣的覺悟。因此大家務必提醒自己，責任在身，勿忘初衷，切莫自誤，功虧一簣。

(中時 )