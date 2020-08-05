「秀場女王」羅霈穎3日逝世，享年59歲。55歲女星崔佩儀今（5日）錄TVBS《女人我最大》，得知消息當下非常吃驚，憶起與羅拍戲劇《錯體姻緣》，對她印象是「她那時候就那麼漂亮，很懂得愛自己，全身名牌，是個閃閃發亮的巨星」，也讚她演戲相當敬業。縱使崔佩儀比她小4歲，但羅堅持大家都要叫她「羅妹妹」。

2年前錄節目碰到羅霈穎，是2人最後一次見面，崔佩儀羨慕羅霈穎懂得投資自己，認為人到50歲，該好好享受人生，「自己辛苦賺來的錢，要拿來花不是存的，也不是留給兒女子孫」，疫情後想出國旅遊，去看看外面的世界有多大。

演藝圈這幾年相繼走了許多巨星，讓崔佩儀感嘆人生無常， 也更加注重自己的身體健康。崔佩儀以前飲食控制不佳、愛吃炸物，常吃完飯就坐躺，導致身高169公分的她，體重飆到84公斤，健康報告紅字一堆；現在靠飲食及居家運動，體重控制60多公斤，每2年健檢一次，因甲狀腺低下每半年就要抽血檢驗，健康報告也回歸正常。

(中時 )