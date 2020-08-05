路人拉鍊沒拉、包包沒關，是否該提醒，很多人都超糾結，有網友分享，搭捷運時，看到一位女乘客的褲子超透明，幾乎可見內褲，他以為是外面下雨所致，便善意提醒，結果女乘客卻說「我是故意的」，讓他尷尬到不行，引發網友討論，這年代女生很難揣測。

網友在Dcard上發文分享，搭捷運上班途中，驚見一個女子的褲子超透明，內褲都清晰可見，他想若女子本人知道，恐會覺得很尷尬，因此決定提醒她，於是在下車前小聲的說「妳的褲子有點透明、可能下雨，只是提醒妳一下，怕你不知道」。

原PO表示，他話一說出口就後悔，因為氣氛實在太尷尬了。沒想到，女子起初有點錯愕，也完全沒講話，後來竟露出不知是溫暖，還是開朗的微笑，小聲得靠在原PO耳邊說，「我那個是故意的」。

原PO聽完尷尬到不行，道歉之後就落荒而逃，上手扶梯是兩格、三格跨，只差沒有跑起來。他也崩潰直呼，以為原先的笑容是稱讚他貼心，結果根本就是在笑他。

貼文一出，引發網友熱議，「她的笑容會不會是開心啊！ 這年代女生很難揣測」、「應該是剛從夜店出來」、「到底什麼心態才想被人看光光」、「有些人可能認為那是種小性感？但也有可能是因為尷尬，才說是故意的」。

(中時新聞網)