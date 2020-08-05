雖然疫情重創觀光商圈店面市場，不過仍有人趁勢出手！鐘錶老店金生儀，今年5月砸1.7億元買下博愛路35號博愛店現址，由大陸建設所有的卓越時代大樓1樓179.99坪店面，扣除車位價格，單坪約在百萬左右。

金生儀博愛店位於博愛街33號，由陳家持有，如今買下承租中的35號店面，則是以家族公司「榮台投資」名義買下，事實上「榮台投資」在2014年也以5.6億接手「亨得利」持有的忠孝東路75坪金店面，交易單價756.8萬，僅次於同期交易的隔壁店面，成為台北店后，相對東區店面，金生儀新店面購入單價僅約百萬左右，投資金額和單價都低很多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，實價登錄以來博愛路店面最高交易單價236萬，最低也要125萬，該店面以百萬單價成交，應為房東給房客的「友情價」。台北店面市場近年受國際觀光和疫情的影響，大坪數店面交易趨弱，加上空置率增，租金下滑，近年也少有創新高的交易。而對於鐘錶精品業者而言，長年累積豐沛金流，由租轉買不是難事，且趁著低利進場，也是為家族企業的資產做長期投資規劃。

金生儀購買店面交易列表

張旭嵐分析，金生儀博愛店位於博愛路漢口街口，三角窗店面，店面寬，招牌醒目，推估新購入的店面市場租金行情，每月40~50萬左右，估算該店面出租投報率有2.8~3%，未來不管是出租或自用都算是穩賺不賠。該店址雖非一級觀光商圈，不過由於鐘錶老店在此地起家，加購這店頗有擴大家業，永續經營意味。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則表示，鐘錶店面在投資店面上也會因名牌鐘錶廠商需求，需要有大門面、好地段等店面駐點，進而才願意讓該店面銷售名牌鐘錶，不少三角窗或黃金地段的鐘錶店面就是因此才不惜血本，而如果店面具備增值效益自然也令業者更願意砸下重金，不過也有在一些冷門地段看到大型鐘錶店面的身影，如健康路與光復北路口，或是民生東路五段與新中街口，都是2、3層樓的三角窗，過去不乏可見陸客身影，而名牌鐘錶的高利潤也可在其展店狀態上窺知一二。

(中時新聞網)