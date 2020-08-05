台東一名單親媽媽阿華（化名），與當她貸款保證人的人夫阿勝（化名）發生性關係，還用2G手機拍下兩人「紀錄片」，被阿勝之妻發現，對2人提告妨害家庭，台東地院判刑3個月。然上訴期間，適逢大法官釋憲通姦除罪化，2人成了台東第一對「受益人」。不過阿華民事責任逃不了，法院判她得賠正宮55萬元。

根據判決書，阿勝之妻指控，2015年阿勝當阿華的貸款保證人，對保需要個人資料，阿華很清楚阿勝是有配偶之人，但兩人2016年在阿勝住處發生性關係，還拍下影片；阿勝之妻2018年無意間察看手機，發現該影片，憤而對2人提起妨害家庭告訴。

台東地院去年10月判決2人有罪，各處以3個月有期徒刑；兩人提起上訴，適逢5月29日大法官宣告通姦除罪化，花蓮高分院宣告免速，兩人也成為台東第一對「受益者」。

不過阿勝之妻另對阿華提民事求償600萬元，法官認同這段姦情存在，審酌阿華月收入約2 萬元，要扶養一名就國中女兒，判她得賠償原配55萬元。

(中時新聞網)