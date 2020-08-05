櫃買中心今（5）日表示，針對興櫃廠商彥陽科技公司（3429）違反資訊申報相關規定，處以1萬元違約金。

彥陽科技公司未依櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（下稱興櫃審查準則）第33條第1項第15款規定時限辦理109年度股東常會相關資料之申報，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條之1規定處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )