受到英國脫歐、新冠肺炎和低利率措施等多項衝擊，英國大型銀行提撥的貸款損失準備金遽增至220億歐元，較歐洲他國的銀行迎來更悲觀的前景。

投資人原先對於上半年的數據已不抱過高期待，但巴克萊集團（Barclays）、渣打集團（Standard Chartered）、駿懋銀行集團（Lloyds）、國民西敏寺銀行集團（NatWest Group）和匯豐集團（HSBC）的財報數字讓投資人更加擔憂。

五間銀行提撥的貸款損失準備金總計高達220億歐元，大幅超出分析師預期，更是衝擊到原先已經被疫情大幅拖累的股價，尤其匯豐和駿懋都因財報數字不佳，股價分別來到11年及8年以來最低點。

相較英國銀行業黯淡前景，法國巴黎銀行（BNP Paribas）和瑞士信貸集團（Credit Suisse）則因豐收的貿易額使財報優於分析師預期。

除了新冠肺炎疫情重擊英國經濟外，無擔保消費貸款、央行低利率政策、無協議脫歐（No Deal）的可能性......等，皆成為了英國大型銀行的重擔。

駿懋銀行集團和國民西敏寺銀行集團皆指出，2020年下半年的貸款損失準備金將會迎來較樂觀的數字，但也示警經濟前景更能再惡化，預期2020年英國國內生產毛額（GDP）可能大幅萎縮17%。

(工商 )