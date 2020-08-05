內政部營建署今日表示，淡海新市鎮已優先開發第1期發展區第1、2期開發區面積計446.02公頃，取得可售土地面積161.23公頃，至109年7月底已售出土地135.33公頃，剩餘待處分土地面積為25.90公頃。高雄新市鎮已優先開發第1期發展區面積計338.92公頃，取得可售土地面積78.14公頃，至7月底已售出土地53.02公頃，剩餘待處分土地面積為25.12公頃。

現有待處分土地使用分區淡海新市鎮有焚化爐用地、住宅區、政商混合區，高雄新市鎮有文教區、商業區及產業專用區，因部分都市計畫使用分區已不符實際需求，經該署評選專業服務廠商，將辦理各宗土地成本、土地處分價格評估及土地開發市場條件分析，並請廠商就土地周邊發展、不動產市場、土地處分方式及財務等進一步分析評估，以決定各宗土地最佳之處分方式，並預計於110年6月底前完成整體規劃事宜。

未來內政部營建署將配合規劃結果，視需要檢討及調整各宗土地之使用分區及容許使用項目，並辦理後續土地處分事宜，冀發揮土地最大效益，加速產業發展與人口進駐，以促進淡海及高雄新市鎮之繁榮與發展。

(工商 )