桃園捷運綠線地下段，5日在G07桃園站展開連續壁工程，桃園市長鄭文燦率隊見證動工第一刀。(蔡依珍攝)

桃園捷運綠線地下段，5日在G07桃園站展開連續壁工程，桃園市長鄭文燦率隊見證動工第一刀。(蔡依珍攝)

桃園捷運綠線地下段，5日在G07桃園站展開連續壁工程，桃園市長鄭文燦率隊見證動工第一刀。(蔡依珍攝)

桃園捷運綠線地下段，5日在G07桃園站展開連續壁工程，桃園市長鄭文燦率隊見證動工第一刀，將採「逆打工法」，開挖40公尺、由上往下建6層樓，上三層台鐵地下化、下三層綠線捷運，不但深度冠全國，未來還將是三鐵共構，力拚2023年5月完成站體、2026年有嶄新桃園車站。

桃園首條自辦的捷運「綠線」，全長27.8公里，將設21座車站，目前分成地下、高架和機電3標案，其中斥資190.22億元的GC03標地下段，從G07桃園火車站出發，途經站前精華區，全長約5.79公里，去年7月15日開工已陸續施作沿線的車站出入口，並拆除舊火車站，目前整體工程進度1.65％、略超前0.18％，5日在桃園站展開連續壁工程。

「G07站可視為鐵路地下化的先導工程！」捷運工程局長陳文德說，G07站為地下6層結構，包括捷運月台層、以及和鐵路地下化共構的台鐵月台層，開挖深度超過40公尺，是全台目前開挖最深的站體。

受邀參與見證的鐵道局長胡湘麟也說，未來G07桃園站將是台鐵在上、捷運在下，將委請捷工局一併施工、打頭陣，預留施工介面，未來台鐵地下化由鐵道局接續辦理。

捷工局土木建築科長林日強進一步解釋，結構體將採「逆打工法」，不同於傳統開挖完由下往上施作，逆打工法需先將連續壁及鋼支柱打好，才能一層層邊挖、邊由上往下施作，優點是不受天候影響，也能降低噪音和震動擾鄰，更可縮短15個月工時，但也受限於空間和光照度不足，因此圖的精確度要更高，預計2023年5月24日完成桃園站站體結構。

「以後桃園市民會感謝我！」鄭文燦說，捷運是桃園的百年建設，市府捷工局負責的桃園車站、以及鐵道局正在施工的中壢車站，未來都是三鐵共構，綠線預計還有6年工期，桃園鐵路地下化還有2年作業期和7年工期，市府會一併施作鐵路地下化桃園站區的結構體，讓地下化工程順利接軌，未來捷運綠線、棕線及桃園鐵路地下化在此交會，成為三鐵共構的「都市之心」。

(中時 )