去年2月晚間彰化1名黃姓越籍移工，下班後在宿舍飲酒後，約11點左右返回房間與在家鄉的太太視訊，但因講話太大聲，引發另名24歲阮姓移工不滿，竟持刀刺殺黃姓移工，導致腹腔內臟器受創，大量出血感染後死亡，事後阮男遭法官處5年6月有期徒刑，並於執行完畢後驅逐出境。

判決書指出，當晚11點兩人先是發生口角後，當日凌晨阮姓移工心生不滿睡不著，竟持刀尾隨刺殺欲下樓廁所的黃姓移工，朝著其腹部猛刺，吵鬧伴隨黃男求救聲，引起同住移工的注意，發現緊急通報范姓仲介，並報警將黃男送醫急救。

法官審理時，阮男承認持刀刺殺黃男，但辯稱是黃男先出手打他，才會拿出刀械，並非故意殺人；阮男律師也說，兩人無仇單純口角，黃男向阮男說要找人打他，才會憤而持刀傷人，認為應是傷害罪。

最後法官審酌，認為從監視器畫面觀察，認為阮男若曾經出手打黃男，應該會吵到他人，不會黃男倒地呼救才有人查看，認為阮男證詞不足採信，最後依殺人未遂罪，處阮男5年6月徒刑。

彰化縣擁有約5萬6千名外籍移工，日前彰化才同樣發生越籍移工砍殺同鄉仍在逃案件，彰化縣勞工處表示，勞工不管本國或外籍移工縣府一視同仁，但外移移工有仲介及雇主，他們必須負起生活照顧責任，會加強要求雇主、仲介等給予更多的生活照顧與管理；若判刑確定，依法聘雇許可就會被廢止，並將其遣送回國。

(中時 )