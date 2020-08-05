皮影戲是高雄珍貴的傳統藝術，高雄市立歷史博物館推在地創作，岡山、橋頭、彌陀、左營及燕巢等地區劇團及學校紛紛響應，甚至有跨族群社團投入，例如新住民母親創作「跨國婚姻的心路歷程」，透過皮影戲拉近親子距離。

高史博公共服務部代理主任郝元圓表示，皮影戲多半演出經典戲碼，愈來愈難引起觀眾共鳴，高史博爭取文化部補助，加上高雄在地瑞儀教育基金會大力支持，去年與高雄市皮影戲館合推「高雄在地創作計畫」，運用館藏大量文史資料，促成皮影戲轉型演出在地故事。

響應這項計畫的鳳雄國小推出《清水祖師傳奇》、東華皮影戲團《蓮池潭龍虎爭霸》、龍肚國中《國中生的三個夢》、橋頭國小《阿公的懷念》等生活短劇，讓更多民眾易於親近皮影戲，同時認識高雄迷人的文化底蘊。

此外，高史博與不同社群團體，嘗試跨越時代、跨族群皮影戲創作，例如岡山新住民母親創作「跨國婚姻的心路歷程」短劇，融入當初嫁來台灣的經驗；東華皮影戲團與高雄市樂齡照護關懷協會合作的工作坊，則帶領失智長輩演出《兒時的回憶》，活化他們的記憶及手部功能。

東華皮影戲團總監張淑涵在活動分享時表示，以往推廣皮影戲對象大多是小學生，因此首次帶著失智長輩演戲，其實有點擔心，沒想到過程中讓她回想起以前照顧奶奶的情景，對劇團和她而言都別具意義。

(中時 )