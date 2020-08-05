義隆(2458)、聚積(3527)今(5)日宣布策略聯盟，並展開深度合作，兩家分別就各自擅長的觸控、電容和光學式指紋辨識、顯示技術、Mini LED/Micro LED驅動晶片設計應用產品作整合，加速在目標市場如車用顯示器、電視、智慧型手機、商用顯示器、遊戲機、醫療器材、穿戴式裝置等，提供予全球品牌客戶適合的整體解決方案，提升品牌客戶在國際市場的競爭力，並有助於雙方各自的營運成效，同時，兩家公司各自於今(5)日董事會通過義隆參與聚積的私募投資案。

聚積董事長楊立昌表示，這次義隆將投資2.688億元，以每股新台幣76.8元參與聚積科技私募案，將取得聚積3500張私募普通股，私募完成後將取得聚積科技7.87%股權。同時，雙方將於產品及技術進行開發合作，義隆決定參與聚積科技的私募案，聚積於Mini/Micro LED驅動IC已累積相關設計開發經驗，義隆則於電容和光學式指紋辨識、觸控及顯示技術等晶片及模組設計擁有完整整合經驗，未來將共同開發Mini/Micro LED於各類觸控、指紋辨識、顯示及應用之相關產品，預計於2021年產品可以問世。

義隆董事長葉儀(日告)表示，聚積在全球Mini/Micro LED驅動晶片的應用市場具有領先的地位，義隆在全球觸控以及指紋技術的應用產品筆電市場有高市場佔有率的優勢，雙方的策略聯盟可以創造出全球領先的新產品具有一定的指標意義。同時，此次雙方合作的產品層面廣泛，包括以LCD TDDI的經驗合作開發Micro LED的時序控制器Tcon(Timing Controller)，由於義隆已經有TDDI的產品，目前TDDI晶片已經嵌入了Tcon，因此可以充分將既有的技術能力導入到Micro LED的時序控制器Tcon；義隆在觸控螢幕晶片銷售已具全球市佔率最高的領導地位，具有豐富的技術和產品銷售的經驗，領先市場提供Tcon整合Touch加帶筆的功能於Micro LED的整體解決方案；提供一項領先全球的三合一整體解決方案意即把AI防假指紋的指紋辨識技術結合觸控與Micro LED顯示作多功能整合；義隆在大尺寸觸控螢幕的量產經驗，可以充分與大尺寸Mini LED商用顯示器的產品作結合，提供一個最佳的觸控和顯示整合的整體解決方案；將在筆電整合觸控和驅動技術的LTDI(Large Touch Display Intergrated)，整合Mini LED的區域調光技術(Local Dimming)，提高顯示的品質及量產良率。

市場傳出Apple將於2H20推出Mini LED版本的iPad&MacBook，Mini LED在對比度、亮度、色彩飽和度較傳統LCD有優勢，預計將有效帶動整個相關產業導入Mini LED，並引領市場快速擴大應用領域。

至於Micro LED現階段投入的企業愈來愈多，未來隨著轉移效率提高，以及良率提升，成本將快速下降，並開啟消費性電子產品陸續採用，未來市場成長規模可期。

(時報資訊)