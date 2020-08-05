記憶體模組大廠威剛(3260)7月合併營收與6月相近，在27.16億元高檔，年增31.7%。威剛表示，受惠在家工作及遠距教學的需求未減，7月的DRAM及固態硬碟(SSD)拉貨動能維持在今年高檔水準。

威剛7月DRAM產品對營收貢獻比重44.64%；第二大產品線SSD營收為9.47億元，為單月歷史次高，占營收比重近35%。威剛今年1至7月合併營收為172.33億元，年增22.74%；前7月DRAM產品營收比重48.26%，SSD營收貢獻32.59%，記憶卡、隨身碟與其他產品線為19.15%。

由於全球防疫措施帶動宅經濟需求，威剛旗下電競品牌XPG營運動能持續看俏，今年第一季至今，XPG系列產品占公司營收比重已逾10%。威剛表示，因新冠肺炎疫情衝擊，全球各地都陸續實施外出或社交活動限制，讓玩家們更願意投資高規格的電競產品，電競遊戲市場更顯蓬勃。包括北美、東南亞等多個地區，XPG與英特爾合作推出的首款電競筆電XPG XENIA，一上市即獲得市場高性價評比，6月甫推出的新一代輕量型XPG PRIMER電競滑鼠，直指高性能電競市場。

(時報資訊)