因新冠肺炎疫情削弱電子產品與辦公室影印機業務，夏普公司周三宣布上季營業利益大減近38%，但表現遠優於市場預期。

台灣鴻海集團旗下的夏普公司，是蘋果iPhone手機的感測元件、相機模組與螢幕供應商。

夏普公布第一財季（4~6月）營收年增0.4%，為5172.9億日圓。營業利益年減37.8%，為90.8億日圓，但遠優於市場預期的獲利2860萬日圓。淨利年減36.6%，為79.5億日圓。

受惠於居家防疫帶動家電產品需求，夏普預期全年度（截至2021年3月31日）營業利益將成長55.4%，達到820億日圓，遠優於市場預期的獲利533億日圓。此外，該公司預估全年淨利將大幅成長138.6%，為500億日圓。全年營收估成長3.5%，為2.35兆日圓。

夏普此前已經宣布將拆離利潤較低的LCD面板與相機模組事業，蘋果公司是該兩大部門的主要客戶。

(時報資訊)