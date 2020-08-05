慧洋-KY(2637)7月合併營收為10.3億元，月增13.82％，年減12.82％，稅前盈餘0.03億元，結束連5個月虧損，每股稅前盈餘0.003元。前7月合併營收65.48億元，年減18.35％，稅前虧損4.2億元，每股稅前虧損0.59元。

公司指出，散裝航運在6月下旬迎接需求回補階段，各國開始積極振興經濟、活絡貿易，各船型運價指數接連回升，慧洋除了現貨船外，日租金和指數連動的船舶也因此受惠，而公司也把握時機和租家鎖定第3季以後的換約，預期未來營運能夠進一步回穩。

從BDI指數走勢來看，各國的需求回補潮帶動BDI指數從3月最低393點回到7月初最高1956點，漲幅逾397.71％，近期各指數雖小幅度修正，仍優於第2季的谷底。此外，大陸近期水患的災後重建將需要仰賴國外進口大宗原物料，亦有助於散裝航運需求提升。

展望下半年，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，且近期美中關係緊張升高，即便大陸內需供給因水災緊繃，庫存低於安全水位，上半年大陸實際從美國進口總額僅達今年貿易協議目標採購量的23.3％，遠低於預期。

因此，慧洋仍將持續審慎因應疫情及國際情勢的變化，惟下半年整體營運可望較上半年明顯樂觀，除需求回補力道強勁，拆船廠亦陸續恢復動能，營運成本較高的老舊船舶開始拆解報廢，有助於航運業供需平衡，慧洋亦將視市場行情評估處分老舊船舶。

今明兩年慧洋的交船計劃仍依既定時程進行，上半年已順利交付6艘節能新船，其中2艘裝設脫硫器設備，年底將如期交付輕便型散裝貨輪1艘，以及超級極限型散裝貨輪1艘，2021則預定交付6艘最新節能新船，強化船隊競爭力，以迎接後市全球散裝航運需求。

(時報資訊)