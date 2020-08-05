光學鏡頭廠-大立光(3008)7月合併營收46.12億元，月增11.51%，優於公司原預估，由於部分客戶拉貨啟動，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，有機會好一點；大立光7P及8P產品已開始出貨，9P產品亦可望有客戶在下半年設計導入。

非蘋智慧型手機品牌廠新機齊發，且受新冠肺炎疫情延遲數週上市的蘋果新機陸續啟動拉貨，讓大立光7月合併營收擺脫6月低點，7月合併營收46.12億元，雖然年減15.17%，但月增11.51%，優於公司原預估的「7月拉貨動能與6月差不多」，累計前7月合併營收為304.77億元，年成長3.87%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光7月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔40%到50%，8M產品佔營收比重佔10%到20%，其他產品約佔10%到20%。

由於部分客戶開始拉貨，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，可能有機會好一點。

儘管智慧型手機市場需求受到全球新冠肺炎疫情持續延燒、華為新禁令、中印關係緊張等因素影響旺季不旺，但大立光7P及8P新產品已開始出貨，9P產品亦可望看到客戶在下半年設計導入，顯示手機鏡頭規格升級趨勢未變。

大立光今年上半年合併營收為258.64億元，年成長8%，營業毛利為179.06億元，年成長11%，合併毛利率為69.23%，營業淨利為153.37億元，年成長12%，營業淨利率為59.3%，稅前盈餘為152.15億元，稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

在新廠建置方面，大立光已動工的新廠預計2023年完成，另一座台中新廠亦有機會於今年第4季動工，新廠擴建腳步未受市場短期需求波動影響。

(時報資訊)