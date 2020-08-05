方媛回應曾加入「天王嫂訓練營」傳聞。（圖／翻攝自方媛Moka、南都娛樂周刊微博）

「潘帥」潘瑋柏最近閃電宣布終結單身，甜娶外型亮眼的空姐女友宣云（Luna），引來王健林獨子王思聰在朋友圈爆料寫下：「我服了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，掀起熱傳郭富城嫩妻方媛也是「天王嫂訓練班」的一員，昨(4日)她不忍了，曬出一圖暗指全是「謠言」。

宣云近日被挖過去發文常和其他網紅常撞位置與地點，有網友接著起底分享「PUA天王嫂訓練營」的存在，稱有專門組織訓練學員搭訕、認識上流名人，等結婚後再付清「學費」，宣云和方媛則被暗指認識「導師」Amy，對此，Amy先前發文撇清根本不認識兩人，潘瑋柏也為護妻發聲明嚴正敬告造謠者停止侵權，否則提告。

對於流言蜚語，育有兩女、家庭幸福的方媛本來無意隨之起舞，先前她一如往常分享日常生活照和推薦的彩妝，有網友留言問她：「網上的傳言是真的嗎？」昨方媛曬出一圖回應，上面寫著：「謠言，遇事冷靜不盲從，謠言自破不用攻」，間接否認傳聞。

(中時新聞網)