外媒援引大陸政府顧問透露，大陸經濟發展正在尋求減少對海外市場與技術的依賴，因美國的敵意及全球新冠肺炎疫情導致外部風險升溫，這可能阻礙長期發展。
路透報導，知情人士指出，大陸領導人提出以所謂的雙循環增長模式來引導經濟，將優先以內循環提振國內需求，並輔以外循環為補充。
大陸政策幕僚人士和政府顧問表示，此一重點意味著大陸的戰略重心將轉向本地需求與技術發展，但國內供應鏈的建立將部份借助外國投資。
不過，有政策幕僚人士認為，隨著形勢變得嚴峻，大陸高層提出內循環的概念，不過完全依賴內循環是不太可能的。另有意見指出，鑑於對外貿易將下降，而且美國正在實施科技封鎖，大陸將更多地依賴內需。
知情人士表示，雙循環戰略可能成為政府第14個五年規劃，即2021年至2025年的一個關鍵優先事項。大陸高層領導人預計將會在10月份的中共第十九屆五中全會上討論並批准「十四五」規劃。
(工商 )
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