何姓越南移工左手臂遭粉碎機扯斷，救護員將他送往梧棲童綜合醫院急救。（民眾提供／王文吉台中傳真）

保特瓶粉碎機未設置覆蓋、護圍等必要設備，台中市勞檢處開罰資源回收廠3至30萬元。（台中市勞檢處提供／王文吉台中傳真）

受雇台中清水一家資源回收廠的20歲何姓越南移工，3日上午8時許在廠內操作粉碎機時，左手臂遭機器捲入扯斷，一旁同事聽見慘叫，見何男全身是血，趕緊通報119送醫搶救，目前仍未脫離險境。台中市勞檢處初步調查，粉碎機開口部分未設置覆蓋、護圍等必要設備，已要求該設備停工，將處以3至30萬元罰鍰。

這起工安意外發生在3日早上8時許，當時何姓越南移工操作保特瓶粉碎機，左手臂突遭機器捲入後應聲扯斷，同事聽見慘叫聲，發現何男渾身是血、意識不清。救護員到場時，傷者躺在廠內地上，因大量失血，臉色蒼白，意識陷入昏迷，現場包紮止血後送醫搶救。

梧棲童醫院表示，傷者到院時意識不清，左肩以下手臂全遭截斷，由於大量失血，醫護人員予止血、輸血，並置入2條中央靜脈導管，立刻進行手術搶救，目前仍在加護病房治療中。

台中市勞檢處副處長許瀚丞指出，工廠疑未在於粉碎機開口部分設置覆蓋、護圍等必要設備，致何男操作時，將左手伸入撥料，手臂遭捲入當場扯斷。初步判定工廠違反《職業安全衛生設施規則》暨《職業安全衛生法》規定，已要求該設備停工，將處以3至30萬元罰鍰。

(中時 )