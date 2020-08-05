斗六分局巡佐王文君眼尖發現其中一名男子快速摸沙發椅背，立即戴手套搜索，找到一把摺疊刀塞在沙發縫。（民眾提供）

雲林離岸風力發電廠興建協調會昨（4日）在雲林縣府舉行第四次協調會，4名不明男子拿手機拍漁民的臉，警方處理時，1名刺青男子把折疊刀塞在沙發縫，4人雖自稱是漁民，但警方帶回警局訊問，卻被證實與廠商有關。

達德能源公司在雲林規劃興建80座離岸風機，關係企業允能公司六月施作「雲林風場水平導向鑽掘」，就引起漁民抗議破壞生態，導致漁獲量減少，多次與風電公司工作船在海上對峙。

第四協調會4日在縣府水情中心舉行，有漁民代表、廠商、環團律師、民代、縣府人員約30人出席，會議進行不久，坐在漁民區的4名年輕男子拿手機對著漁民拍攝，行為可疑引起漁民抗議。

4名男子自稱是來自高雄漁民，出席會議是了解風力發電；遭抗議後改坐到廠商區，縣府警衛通報斗六分局處理。

斗六派出所員警抵達時，其中一名男子快速摸了一下沙發椅背，眼尖的王姓員警喝斥他，並立即戴上塑膠手套，從沙發縫摸出一把折疊刀，男子供稱是為了防身。4名男子隨後都被要求脫鞋搜身，並帶回斗六分局訊問。

縣議員蔡孟真今（5日）提出緊急質詢，在縣政府舉行的協調會居然有不明人士進入且攜帶刀械，是把警察當塑膠嗎？漁民、廠商都互相質疑是對方叫來的，4人到底甚麼身分、受誰指使？

警察局長顏旺盛答詢，4人受雇於某公司委託到現場拍照、攝影回傳群組，2家公司負責人供稱，達德公司與他們簽訂「代為處理漁民協商」的合約，因此委託4名男子到場了解協商結果。

顏旺盛表示，2名負責人指派4名男子去是不當的，4人都有前科，其中攜帶摺疊刀的男子已依違反社會秩序維護法、槍砲彈藥管制條例移送法辦。

縣長張麗善表示，未來向縣府租借場地或召開協調會一律出示證件釐清身分，可能產生紛爭或暴力事件一律不予借用。

雲林離岸風力發電廠興建計畫2018年通過環評，今年起將在台西鄉、四湖鄉、口湖鄉外海架設80座離岸風機。

(中時 )