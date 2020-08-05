一名釣客5日中午12時許，在八里龍米路一段51號、淡水河觀景台下方發現有半顆頭顱卡在下方，緊急報警；警消表示，獲報後，前往打撈，12時55分消防人員打撈上岸，頭顱泡水發黑浮腫死者身分不明，警方已介入調查，同時報請士林地檢署相驗，釐清死者身分。

(中時 )