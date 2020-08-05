八里釣客看到「半顆頭顱」卡觀景台 嚇傻急報警 16:142020/08/05 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八里釣客看到「半顆頭顱」卡觀景台 嚇傻急報警(翻攝照片／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名釣客5日中午12時許，在八里龍米路一段51號、淡水河觀景台下方發現有半顆頭顱卡在下方，緊急報警；警消表示，獲報後，前往打撈，12時55分消防人員打撈上岸，頭顱泡水發黑浮腫死者身分不明，警方已介入調查，同時報請士林地檢署相驗，釐清死者身分。 (中時 ) #死者身分 #12 #死者 #身分 #報警 也許您會感興趣 社會熱門新聞 八里釣客看到「半顆頭顱」卡觀景台 嚇傻急報警 - 社會 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 「富美剪工廠」董座涉在台發展組織 遭「共諜」起訴 - 社會 「拿錢不辦事」是民代收錢絕招？網：山西布政司更高招 - 社會 八里「半顆頭顱」卡觀景台 疑為北市水利處遭絞碎員工 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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