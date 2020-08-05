藥華藥（6446）受惠治療真性紅血球增多症（PV）新藥P1101，繼歐洲、台灣市場後，明年將進攻美國及韓國市場，全面打進世界盃激勵，近期辦理的現增案，備受青睞，中籤率僅2.04%，超額認購高達50倍。。

營運逐步進入收成的藥華藥，今年2度辦理募資，第一階段以私募引進外資及國家基金加碼，共募得新15.68億元，需鎖股3年；此次現增案總發行股數2200萬股，每股102元，預計募得22.44億元，其中，公開抽籤股數為1,870,000股，申購期間投資人申購踴躍，合格件數達91,403件，凍結資金近百億元。

藥華表示，此次募資為加速推動新藥P1101在美國及台灣的行銷布局，以及治療其他適應症的臨床試驗進程，其中，P1101治療原發性血小板過多症（ET）的全球多國多中心三期臨床試驗將於8月正式開展。臨床試驗參與國家包括美國、中國、台灣、日本與韓國，力拼於最短時間內完成臨床試驗，取得藥證。

另外，指標產品P1101（Ropeginterferon alfa-2b）用於治療真性紅血球增多症（PV），除了在歐盟和台灣上市外，美國市場也在5月中BLA送件成功，目標明年上市，韓國透過子公司向韓國食品藥物安全部（MFDS）申請孤兒藥資格認定（Orphan Drug Designation, ODD）已獲認證，不用再進行銜接性臨床試驗即可向MFDS提出藥證申請，而有機會在2021年分別拿到美國和韓國的上市許可。

(工商 )