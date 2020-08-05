大立光（3008）自行結算7月合併營收為46.12億元，較上月營收成長12％，優於公司原先的「7月的拉貨動能與6月相當」的預期，惟仍較去年同期衰退15％。

另前7月累計合併營收為304.77億元，則較去年同期成長4％。

就產品比重來看，20M（百萬畫素）以上產品佔大立光7月合併營收比重20％～30％，10M以上產品佔40％～50％，8M產品佔營收比重佔10％～20％，其他產品約佔10％～20％。

(工商 )