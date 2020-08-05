前新北市前議員李婉鈺6年前脫黨參選，遭民進黨開除，今年5月重新申請入黨，民進黨中常會入黨複審小組今將處理；據了解，複審小組尊重地方「不予入黨」建議；言下之意即否決李婉鈺入黨申請。

今天處理李婉鈺及其他1424名前黨員退黨再入黨案，該小組成員包括中常委王定宇、何志偉、梁文傑、陳茂松、吳秉叡等人。梁文傑昨也清晨透過臉書表示：「該來的跑不了。」

上周中常會臨時動議時，有中常委表明，應修改「黨員入黨辦法」，明訂違紀參選者可直接否決入黨申請，被與會者認為是「李婉鈺條款」。對此，台北市議員梁文傑跳出來說，「中常委就是我。」梁文傑說，「我認為允許這些人回黨是對黨的污辱，尤其是對黨齡25年如我之人。」他強調，「黨有黨格，正如人有人格。」

對於梁文傑說法，李婉鈺當初反擊，梁「因人設事、格局太小」。

依民進黨「黨員入黨辦法」規定，曾退黨或遭開除黨籍的黨員再申請入黨，應報請中央黨部核准，李案可望由新任複審小組處理。

此外，另一名曾參選里長的鄭新泰，複審小組尊重地方「不予入黨」建議；言下之意即否決其入黨申請。

(中時 )