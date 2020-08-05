今（5）日傳出金六結一名新兵出現味覺異常的症狀，疑似感染新冠肺炎，軍方證實，目前該名新兵已經送醫採檢，正在等待採檢結果，新兵也已返家休養，採檢結果預計8月8日出爐。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥強調，不會證實、說明任何可疑個案。

陸軍司令部知情人士透露，金六結今日中午確實有一名受訓新兵出現發燒、喉嚨痛及喪失味覺等症狀，今已緊急送醫檢驗，但結果尚未出爐。

莊人祥表示，有確診就會講。按照程序，每天晚上七點，個案的檢驗結果出來後，都會於翌日開記者會說明。

(中時 )