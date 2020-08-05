疑染疫！金六結新兵味覺異常緊急送醫 採檢結果8／8出爐 16:092020/08/05 中時 戴志揚 、 鄭郁蓁 、 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金六結有一名新兵出現味覺異常症狀，軍方已經證實將他送醫採檢。（擷取自google map地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（5）日傳出金六結一名新兵出現味覺異常的症狀，疑似感染新冠肺炎，軍方證實，目前該名新兵已經送醫採檢，正在等待採檢結果，新兵也已返家休養，採檢結果預計8月8日出爐。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥強調，不會證實、說明任何可疑個案。 陸軍司令部知情人士透露，金六結今日中午確實有一名受訓新兵出現發燒、喉嚨痛及喪失味覺等症狀，今已緊急送醫檢驗，但結果尚未出爐。 莊人祥表示，有確診就會講。按照程序，每天晚上七點，個案的檢驗結果出來後，都會於翌日開記者會說明。 (中時 ) #新兵 #金六結 #味覺異常 #送醫 #檢驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 人生最後的公職 陳菊：可惜立院沒給我機會接受檢驗 13:552020/08/01 政治 泰國移工43人出現疑似症狀 檢驗結果出爐 14:262020/08/01 生活 新兵訓練 轟6家族南海練肌肉 04:102020/08/03 焦點新聞 張宏年全家鉛中毒 驗出禁藥硃砂 04:102020/08/03 生活新聞 新冠弱陽性的祕密 04:102020/08/03 時論廣場 家人也看過鉛中毒中醫診所 胡志強：目前無症狀 15:002020/08/03 社會 檢偵辦張宏年全家鉛中毒 張家堅告傷害罪及民事求償 18:052020/08/03 社會 故步自封 台灣防疫神話瀕破功 04:102020/08/04 生活新聞 羅霈穎昔喝酒「全身痙攣送醫」友曝恐誤食＋服安眠藥致死 11:562020/08/05 娛樂 美國衛生部長來台不必檢疫 指揮中心：訪團不必隔離 14:202020/08/05 生活 生活熱門新聞 打死不願入境普篩 陳時中終於說原因 - 生活 疑染疫！金六結新兵味覺異常緊急送醫採檢結果8／8出爐 - 生活 搶「土地公」口罩！蝦皮購物開賣時間曝光 各家懶人包 - 生活 羅霈穎床頭有「意妥明」 醫揭驚人發現：和10多年前案件有關 - 生活 當地人怒了！帶爸媽去台東4日遊沒半句好話 女兒氣炸「沒下次了」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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