旅日職棒球星陽岱鋼父親陽德興，靠著開大貨車養活6個小孩，子女都是運動好手，今天與陽岱鋼的啟蒙教練郭子雄同獲模範父親表揚；郭子雄開心表示，陽岱鋼造就了兩個模範父親。

66歲的陽德興10幾歲就投入運輸業，20歲考上駕照後，靠著開大貨車，養育6名子女，生活相當辛苦；陽岱鋼在男生中排名老么，與大哥陽耀勳、二哥陽耀華是有名的旅日三兄弟，次女陽詩慧在籃球界也頗有成就，5日獲台東市公所模範父親表揚。

陽德興表示，孩子對打球有興趣，就讓他們繼續去打，對於陽岱鋼最近成績較不理想，希望他繼續加油，至於前幾年曾傳出父子不和的新聞，他說，不知哪裡來的消息，父子感情「還不錯啦」。

而在今天同獲模範父親表揚的郭子雄，是陽岱鋼就讀台東體中國中部時的啟蒙教練，教他3年半的棒球，直到高一下學期才被挖角到日本；郭子雄說，陽岱鋼剛從國小升國中時就有「棒球博士」封號，稱得上是天生好手；他開心地說，「陽岱鋼造就了兩位模範父親」。

台東市公所今天在桂田喜來登酒店表揚56位模範父親，最高齡為90歲的林來盛，最年輕的是59歲的成台敏，市長張國洲說，父愛好比堅毅的大山，他的父親已離開許多年，會有一種「子欲養而親不待」的惆悵，所以呼籲為人子女行孝要及時。

(中時 )