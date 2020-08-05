智伸科(4551)因自4月13日納入旭申國際為百分之百子公司，因此，7月合併營收為6.67億元，月增21.34％，年增4.34％，創單月新高；累計前7月合併營收為36.95億元，年減14.66％。智伸科7月營收除了受惠汽車客戶汽油高壓泵浦本體、缸內直噴引擎(GDI)等相關汽車零組件產品出貨增加外，醫療及電子兩大事業部的出貨較上月增加也帶來貢獻。

今年受疫情影響，智伸科第2季雖合併旭申國際，但仍無法超過去年同期表現。但隨著歐美解封後，車廠拉貨力道逐漸增溫，使得智伸科7月營收今年首度出現年對年的正成長，創歷年單月最高。雖然車市上半年受疫情影響下滑，但各車廠發展電動車趨勢不變，標準普爾全球市場(S&P Global Market Intelligence)研究估計，2024年全球電動車的銷量將達620萬輛，較2019年增加3倍。智伸科旗下馬達、轉向、安全系統等相關零組件產品為電動車車款的關鍵零組件之一，日前積極與主要客戶開發系統中相關零組件的新產品，持續提升在電動車市場的滲透率。

觀察全球新車銷售年減幅度有收斂情況，對汽車產業帶來正面的助益，智伸科預期今年下半年的營運較上半年樂觀不少。

(時報資訊)